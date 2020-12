Ligue 1 : l’OL s’impose contre le PSG et devient co-leader du championnat !

L’Olympique Lyonnais a réalisé une énorme performance ce dimanche soir sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG. Les Lyonnais ont battu les Parisiens (0-1) avec la manière. Lyon s’affirme comme un sérieux candidat au titre de champion.



Récompensés par le but de Tino Kadewere (35′) après une excellente première période, les Lyonnais ont réalisé une nouvelle remarquable performance collective. En seconde mi-temps, les joueurs de Rudi Garcia ont défendu et résisté aux quelques assauts parisiens. Ils s’imposent finalement sur la plus petite des marques, malgré l’expulsion en toute fin de match de Thiago Mendes (90+8′).



Grâce à ce succès, l’OL est 2e et revient à hauteur du LOSC en tête du championnat.