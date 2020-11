Ligue 1 : l’OL s’impose de justesse et monte sur le podium du championnat

L’Olympique Lyonnais a fait l’essentiel ce dimanche soir en s’imposant (0-1) sur la pelouse d’Angers à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Les Lyonnais montent sur la seconde marche du podium avant la rencontre entre Lille et Lorient (21h).



Auteurs d’une première mi-temps indigente, les Lyonnais ont été meilleurs dans le second acte. C’est Tino Kadewere qui a offert la victoire à l’OL à la 79e minute sur un bon travail initial de Moussa Dembele. Entré en jeu quelques minutes après l’ouverture du score, Sinaly Diomande a permis à l’OL de repartir avec les trois points, grâce à un sauvetage miraculeux dans le temps additionnel (90+1′). Anthony Lopes aura également sauvé les siens à plusieurs reprises (16′, 28′ et 57′) dans cette rencontre.



L’OL enchaîne un 8e match consécutif sans défaite. Les Lyonnais qui affronteront le Stade de Reims dimanche prochain (13h) pour le compte de la 12e journée.