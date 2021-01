Ligue 1 : l’OL s’impose in extremis contre Bordeaux !

Mis en difficulté pendant 90 minutes par Bordeaux, les Lyonnais se sont imposés dans les toutes dernières minutes (2-1) ce vendredi soir au Groupama Stadium contre les Girondins. Grâce à ce nouveau succès, l’OL est provisoirement leader du championnat.



Le sauveur lyonnais s’appelle Léo Dubois ! Se dirigeant tout droit vers un match nul préjudiciable pour la course au titre, l’OL a arraché la victoire dans le temps additionnel de cette rencontre contre Bordeaux. Après l’ouverture du score de Karl Toko-Ekambi pour Lyon (32′) avec beaucoup de réussite, Samuel Kalu a rapidement remis les deux équipes à égalité sur une belle frappe en pleine lucarne (55′).



À l’image de la première mi-temps, l’OL a connu toutes les peines du monde à développer son jeu. Sans doute la faute à une brillante prestation tactique bordelaise orchestrée par Jean-Louis Gasset. La victoire est donc venue d’un exploit personnel. 92e minute. À la suite d’un centre au deuxième poteau de Maxwel Cornet, Léo Dubois contrôle et déclenche une frappe exceptionnelle qui finit sa course dans la lucarne de Benoît Costil.



La victoire permet à l’OL de reprendre la première place de Ligue 1. Prochain match mercredi soir sur la pelouse de Dijon (21h).