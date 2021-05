Ligue 1 : l’OL s’impose sur le fil à Monaco et se relance dans la course au podium !

Au terme d’un scénario exceptionnel, l’Olympique Lyonnais s’est imposé ce dimanche soir face à l’AS Monaco (2-3) à l’occasion de la 35e journée de Ligue 1. Les Lyonnais reviennent à un point de Monaco et se relancent dans la course au podium.



Menés 1 but à 0 à l’issue de la première période, les Lyonnais ont trouvé les ressources en deuxième mi-temps pour égaliser par l’intermédiaire de Memphis Depay (57′). Alors que l’Olympique Lyonnais semblait prendre la mesure de son adversaire, Maxence Caqueret est expulsé après un deuxième carton jaune (70′). Sept minutes plus tard, Houssem Aouar obtient un bon coup franc. Memphis Depay centre pour Marcelo qui double la mise d’une tête rageuse (77′).



L’OL tente alors de gérer sa fin de match en infériorité numérique. Mais Anthony Lopes commet l’irréparable après une sortie complètement manquée dans sa surface de réparation. Le gardien lyonnais percute un joueur monégasque. Penalty transformé par Wissam Ben Yedder. 2-2.



Mais comme un symbole, c’est le jeune Rayan Cherki qui arrache la victoire pour l’OL sur un service parfait de Matthia De Sciglio. Au coup de sifflet final, une bagarre éclate. L’international Italien et Marcelo sont expulsés. Côté monégasques, Willem Geubbels et Pietro Pellegri reçoivent eux aussi un carton rouge.



L’Olympique Lyonnais recevra Lorient ce samedi (17h) lors de la prochaine journée de Ligue 1.