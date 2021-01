Ligue 1 : l’OL stoppé net dans sa série par le FC Metz !

Auteurs d’une prestation poussive ce dimanche soir au Groupama Stadium, les joueurs de Rudi Garcia ont été punis en fin de rencontre et s’inclinent face au FC Metz (0-1). Les Lyonnais perdent leur invincibilité à domicile et cèdent le fauteuil de leader au PSG.



Après 16 matchs sans la moindre défaite, l’OL a sombré dans les dernières minutes contre une équipe messine loin d’être flamboyante. Même si la seconde période a été meilleure que la première, Lyon n’aura pas livré une grande prestation lors de cette 20e journée de Ligue 1.



Le tournant du match se situe à la 74e minute, lorsque Karl Toko-Ekambi pense ouvrir le score en bénéficiant d’un rebond chanceux. Son but est refusé après visionnage de la VAR, Houssem Aouar était finalement en position de hors-jeu au départ de l’action.



Les Lyonnais sont ensuite punis dans les arrêts de jeu, Rayan Cherki perd un ballon au milieu de terrain, Aaron Leya Iseka est lancé dans la profondeur, il dribble Anthony Lopes et pousse le ballon au fond des filets. L’OL s’incline et devra réagir dimanche prochain dans le derby contre l’AS Saint-Etienne (21h).