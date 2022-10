Ligue 1 : l’Olympique de Marseille concède sa première défaite de la saison contre Ajaccio à domicile

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-1 à domicile face à la lanterne rouge de la Ligue 1 l’AC Ajaccio ce samedi en fin de journée au stade Vélodrome lors de la 10e journée de championnat. Pourtant Dimitri Payet avait ouvert le score pour les Phocéens grâce à un penalty transformé parfaitement à la 15e minute de jeu. Mais à partir de là, les joueurs d’Igor Tudor n’ont presque plus rien produit. Ils étaient d’ailleurs puni par une égalisation de Oko dix minutes plus tard (1-1, 20′). Et le but contre son camp de Balerdi aux retour des vestiaires venaient plomber encore petit peu plus le moral des troupes marseillaises (1-2, 47′).

À partir de là, l’OM n’a presque plus rien fait et concède ainsi sa première défaite de la saison. Prochain rendez-vous crucial ce mercredi à 21h au Portugal pour affronter le Sporting pour la 4e journée de Ligue des champions.