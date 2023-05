Ligue 1 : l’OM accueille Brest pour son dernier match à domicile de la saison

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Brestois au stade Vélodrome, ce samedi soir (21h), à l’occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, qui fait office de dernier match à domicile des hommes d’Igor Tudor.

Ces derniers se trouvent actuellement placés en troisième position au classement et, s’ils n’ont plus leur destin en main, ils tenteront d’empocher une vingt-troisième victoire cette saison pour espérer se rapprocher de Lens et de cette 2e place directement qualificative pour la Ligue des Champions.

Alors que la ville a commémoré vendredi les 30 ans de la victoire de l’OM en C1, permettant aux fans du club de célébrer ce vieux titre qui fait encore aujourd’hui la fierté de la cité phocéenne en craquant des centaines de fumigènes rouges le long du littoral, ses joueurs vont essayer de prolonger les festivités avec une victoire devant leur public.

Placés à quatre points de Lens, l’OM sait quand même que son objectif peut s’éloigner définitivement, ce samedi soir, en cas de victoire lensoise contre Ajaccio dans le même temps. Mais un succès face à Brest, qui a assuré son maintien le week-end dernier et jouera donc libéré, mettrait un peu de baume au cœur.

Yvon Marcellin

Olympique de Marseille – Stade Brestois 29, une rencontre à suivre ce samedi, dès 21h, en direct et en intégralité sur Tonic Radio Avignon et Tonic Radio Marseille avec Yvon Marcellin aux commentaires.