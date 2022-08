Ligue 1 : l’OM domine facilement Nice et prend provisoirement la tête du championnat

Grâce à une première mi-temps de grande qualité, l’Olympique de Marseille a corrigé l’OGC Nice (0-3) ce dimanche après-midi à l’Allianz Riviera à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Phocéens occupent provisoirement la première place du classement avec 10 points sur 12 possibles. De son côté, Nice est 18e de Ligue 1 avec seulement 2 points en 4 journées.



Côté Marseillais, Alexis Sanchez a réussi ses deux premières réalisations sous le maillot de l’OM. Le Chilien a ouvert le score sur un bon service de Jonathan Clauss (10′). Juste avant la mi-temps, c’est Nuno Tavares qui est venu inscrire du pied droit son 3e but cette saison (37′) pour doubler la mise. Cinq minutes plus tard, le Portugais tente à nouveau sa chance, le gardien niçois Kasper Schmeichel repousse sur Alexis Sanchez qui assomme l’OGC Nice juste avant la pause, avec un troisième but marseillais (42′).



En seconde période, les coéquipiers de Dimitri Payet ne tremblent pas et gèrent leur avance de trois buts jusqu’à la fin de la rencontre. De bon augure avant un calendrier très chargé qui attend les Marseillais, avec la réception de Clermont mercredi soir, le déplacement à Auxerre le week-end prochain et le premier déplacement en Ligue des champions sur la pelouse de Tottenham le 7 septembre prochain.