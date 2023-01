Ligue 1 : L’OM domine Lorient (3-1) et reste au contact de Lens

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face au FC Lorient, dans le cadre de la 19 journée de Ligue 1.

Il fallait gagner pour recoller à Lens. Lors de cette 19ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille recevait le FC Lorient, au stade Orange Vélodrome. Un duel de haut de tableau : le 3e qui accueillait le 6e du championnat. Il ne fallait pas laisser échapper de points ce soir, pour les joueurs d’Igor Tudor, dans la quête de qualification pour la Ligue des champions. En effet, le Racing Club de Lens, deuxième avec deux points d’avance sur l’OM (avant son match à 17h), a battu, à domicile, l’AJ Auxerre (1-0). Les joueurs de Franck Haise ont repris cinq longueurs d’avance pendant quelques heures. Pendant quelques heures seulement puisque l’équipe olympienne a vaincu les Merlus 3-1.

Les Marseillais, omniprésents dans le premier quart d’heure, ont eu deux opportunités d’ouvrir le score. Tout d’abord, une tête puissante de Cengiz Ünder, repoussée par le gardien Vito Manone (5′), puis un enchaînement contrôle-frappe dans la surface de réparation de Chancel Mbemba, qui passera au dessus du but. Les Lorientais ont laissé passer l’orage et ont ouvert le score à la 27ème minute de jeu, sur corner, grâce à Terem Moffi. L’attaquant nigérian a inscrit son 12ème but de la saison.

10 minutes plus tard, Sead Kolasinac égalise de la tête pour l’OM, sur un centre d’Ünder (et surtout une mauvaise sortie de Mannone). Avec la barre transversale de Samuel Gigot sur corner (41′), ainsi qu’une frappe lourde de Jordan Veretout (44′), les Olympiens auraient déjà pu mener au score à la pause. Score à la mi-temps : 1-1.

Les coéquipiers de Valentin Rongier font la différence en début de deuxième période : deux tirs durant le premier quart, deux cadrés, deux buts. Le premier est l’oeuvre d’Alexis Sanchez : une frappe du pied gauche, suite à un centre à ras de terre, du premier buteur Kolasinac (52′). A la 58ème minute, à la suite d’un centre qui traverse toute la surface, Jordan Veretout voit son tir dévié par le défenseur Kalulu, et aller au fond des filets. Le break est fait : 3-1.

Avec cette sixième victoire de suite en championnat, l’OM reste solidement à la troisième place du classement, à deux points de Lens. Prochaine journée le samedi 28 janvier, au Vélodrome, face à l’AS Monaco.

Adams Mezamigni