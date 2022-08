Ligue 1 : l’OM en déplacement à Nice

L’Olympique de Marseille est en déplacement sur la pelouse de l’Allianz Riviera ce dimanche après-midi (15h) pour affronter l’OGC Nice à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1. Les Phocéens vont tenter de surfer sur leur bon début de saison (7 points sur 9 possibles) face à une équipe niçoise qui n’a encore pas gagné la moindre rencontre cette saison dans l’élite (2 nuls et 1 défaite).



Côté Niçois, Jean-Clair Todibo (carton rouge), Mario Lemina (carton rouge), Kasper Dolberg (blessure) et Morgan Schneiderlin (blessure) sont absents. Hicham Boudaoui est quant à lui incertain. De son côté, l’OM sera privé de Samuel Gigot. Eric Bailly et Gerson sont incertains.



Les compositions probables :



Nice : Schmeichel – Atal, Daniliuc, Dante, Bard – Rosario, Ramsey – Stengs, Thuram, Gouiri – Delort

OM : Lopez – Mbemba, Caleta-Car, Balerdi – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Ünder, Guendouzi – Sanchez