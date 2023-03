Ligue 1 : l’OM s’écroule en fin de match contre Strasbourg (2-2)

L’OM fait match nul contre Strasbourg (2-2), ce dimanche soir, au Vélodrome au soir de la 27e journée de Ligue 1. Après un début de match compliqué pour les Marseillais, qui n’ont pas réussi à se créer la moindre opportunité, ces derniers, réduits à dix suite à l’expulsion de Balerdi (29′), sont parvenus à ouvrir le score sur leur première situation réelle dans la surface adverse, Chancel Mbemba marquant dès le retour des vestiaires après un coup franc de Malinovskyi mal repoussé par Sels (49’, 1-0).

Un avantage consolidé en fin de rencontre par Alexis Sanchez, sur un penalty qu’il avait lui-même obtenu (sp 76′, 2-0), semblait alors sceller le sort du match. Mais les Strasbourgeois ont fait preuve de résilience, Jean-Eude Aholou offrant l’espoir à son équipe sur une reprise un peu taupée sur corner (87’, 2-1), avant d’être l’auteur d’une demi-volée surpuissante qui frappa la barre avant d’entrer dans la cage olympienne pour offrir arracher l’égalisation au bout du suspense (89’, 2-2).

Le final d’un scenario complètement fou qui permet à Strasbourg de sortir de la zone de relégation (15e) et empêche l’OM de prendre de l’avance sur ses poursuivants en tête. Toujours deuxièmes de Ligue 1, les Phocéens voient Lens revenir à deux points (3e) et ne prennent que cinq longueurs d’avance sur Monaco (4e), qui a chuté du podium ce dimanche. Que de regrets avant d’aller affronter le Reims de Will Still dimanche prochain…