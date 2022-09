Ligue 1 : l’OM veut garder son invincibilité en championnat contre Rennes

L’Olympique de Marseille reçoit le Stade Rennais ce dimanche après-midi (15h) au stade Vélodrome dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Malgré les deux défaites en Ligue des champions, les Marseillais comptent bien continuer de surfer sur leur début de saison historique en championnat (6 victoires, 1 nul, 19 points).



Pour cela, il faudra battre Rennes. Les joueurs de Bruno Genesio vont beaucoup mieux après un début de saison poussif. Les Bretons restent sur cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues, mais restent fragiles, notamment sur le plan défensif. Le seul clean sheet de la saison des Rennais était la semaine dernière contre Auxerre en championnat (5-0).



Côté Rennais, Warmed Omari et Baptiste Santamaria sont absents pour blessure. Ils enregistrent toutefois les retours de Jeremy Doku et d’Arnaud Kalimuendo dans le groupe. Chez les Phocéens, Eric Bailly et Samuel Gigot sont blessés.



La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité dès 14h55 en direct et en intégralité sur Tonic Radio Marseille.