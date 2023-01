Ligue 1 : Marseille se déplace à Troyes avec Malinovski ce mercredi

L’Olympique de Marseille se déplace à Troyes, ce mercredi, à 21h, pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1 Uber Eats.



Troisième au classement (3e, 36 points) à seulement quatre petits points de Lens (2e, 40 points), dauphin du PSG (1er, 44 points), les Marseillais affrontent une équipe de Troyes placée dans le ventre mou du classement. 13es avec seulement quatre victoires en dix-sept matchs, les Troyens pourraient remonter à la 10e place en cas de victoire et si défaite il y a de Toulouse, Nice et Reims.

📖 ℭ𝔥𝔞𝔭𝔦𝔱𝔯𝔢 18 💥



Jour de match pour nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 qui se déplacent à Troyes 💪 #ESTACOM



🕘 21h00

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Les Olympiens sont eux sur une série de cinq matchs sans défaite et pour Igor Tudor, cela compte beaucoup dans la confiance et le mental de ses joueurs : “On veut continuer notre série de résultats positifs”, a affirmé l’entraîneur croate.

Avec l’arrivée de l’Ukrainien Ruslan Malinovskyi, cet hiver, en provenance de l’Atalanta (Italie), Igor Tudor dispose de plusieurs options au milieu de terrain. “Malinovskyi, on le voulait déjà cet été, a indiqué le coach phocéen. Il a de nombreuses qualités : fort dans les 30 derniers mètres, une bonne frappe. On verra dans les prochains jours pour le mercato. On verra si c’est un avant-centre ou un renfort derrière la pointe.”

🔜 #ESTACOM



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 11, 2023

Ruslan Malinovski, qui n’a qu’un seul entraînement dans la pattes avec ses nouveaux coéquipiers, est d’ailleurs déjà présent dans le groupe de 19 joueurs retenus pour affronter Troyes, de même que le jeune ailier droit de la réserve, François Régis Mughe, dont c’est la première apparition avec le groupe professionnel.

Côté absents, Dimitri Payet, touché depuis le match contre Toulouse, est encore forfait pour cette rencontre, tandis que Nuno Tavares et Eric Bailly sont suspendus et que Gerson est en instance de départ.

Enfin, pour ajouter à cette présentation une touche historique : lors des quatorze dernières rencontres face à l’ESTAC, l’OM s’est imposé à treize reprises et n’a perdu qu’une fois. Une série que les Olympiens aimeraient à coup sûr bonifier !

ESTAC – OM, une rencontre à suivre ce mercredi, dès 21h, en direct et en intégralité sur Tonic Radio Avignon et Tonic Radio Marseille avec Yvon Marcellin aux commentaires.