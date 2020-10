Ligue 1 : succès précieux pour l’OL face à Strasbourg !

Au terme d’une rencontre passionnante, l’Olympique Lyonnais s’est imposé ce dimanche après-midi sur la pelouse du stade de la Meinau face à Strasbourg (2-3). C’est la première victoire cette saison à l’extérieur pour les Lyonnais.



Après avoir menés 3-0, les Lyonnais ont quand même réussi à se faire peur dans cette rencontre. Sur trois passes décisives de Memphis Depay, Tino Kadewere (12′) avait ouvert le score avant un doublé inscrit par Karl Toko-Ekambi (25′, 42′). Juste avant la mi-temps, le Racing Club de Strasbourg réduit le score par l’intermédiaire d’Habib Diallo (44′).



S’en suit une deuxième mi-temps cauchemardesque pour l’OL. Les Lyonnais subissent les vagues alsaciennes. À la 55e minute, Jean-Eudes Aholou permet aux Strasbourgeois de revenir à seulement un but des Lyonnais. Mais ce ne sera pas suffisant pour le RCSA qui s’incline à domicile pour la deuxième fois cette saison. De son côté, l’OL se donne de l’air et pourra aborder la rencontre de dimanche prochain (8e journée, 21h) contre l’AS Monaco avec plus de sérénité.