Ligue 1 : victoire capitale pour l’OM à Rennes pour consolider la deuxième place

Le coup d’envoi de ce match, qui se déroulera au Roazhon Park (Rennes) sera donné le samedi 14 mai 2022 à 21 h. Avant la rencontre, Rennes est classé à la 5e place de la Ligue 1 Uber Eats et Marseille à la 2e. Un duel au sommet, puisque Marseille doit consolider sa place de dauphin du PSG et assurer sa participation à la prochaine Ligue des champions.



De son côté, Rennes doit se relancer après la défaite à Nantes en début de semaine (2-1), pour espérer obtenir une place qualificative pour les barrages de la plus prestigieuse des compétitions.