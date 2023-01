Ligue 2 : Grenoble affronte Quevilly

Ce mardi soir, Grenoble reçoit Quevilly-Rouen à 20h45 lors de la 21e journée de Ligue 2. Après une défaite 1-0 contre Bastia samedi soir, les hommes de Vincent Hognon, 7e, vont tenter de revenir sur leur bonne forme affiché ces dernières semaines.

Face à eux, Quevilly-Rouen, baragiste la saison dernière reste sur une victoire 3-1 contre le Paris FC et pointe à la 9e place du classement. L’objectif pour les Normands est de valider leur maintien le plus rapidement possible, d’autant que ce sont 4 équipes qui seront reléguées directement en Nationale 1, sans passer par des play-offs.

Sur l’état de forme, Quevilly n’a perdu qu’un seul de ses 6 derniers déplacements et Grenoble n’a plus gagné depuis 3 matchs à la maison.

Vincent Hognon doit encore faire sans son défenseur important Straalman, absent de longue date, son milieu titulaire Perez et l’ancien Auxerrois, Ngando. Autrement, l’entraîneur grenoblois peut s’appuyer sur les services de ses très bons attaquants comme Sanyang (5 buts), Jordan Tell (4 buts) et de Phaëton (4 buts).