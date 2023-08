Ligue 2 : Grenoble enchaîne contre le Paris FC

Déjà victorieux lors de la première journée le week-end dernier face à Saint-Etienne (0-1), le GF38 a signé une deuxième victoire de rang ce samedi soir, cette fois à domicile, au stade des Alpes contre le Paris FC (2-0). La jeunesse grenobloise a brillé avec des buts inscrits par Mathys Tourraine (63′) et Amine Sbai (89′).



Le premier buteur grenoblois s’est d’ailleurs illustré avec un geste acrobatique génial pour ouvrir le score. Le second a réalisé un beau slalom dans la défense avant de doubler la marque pour Grenoble.



Avec cette seconde victoire, le GF38 est donc deuxième du classement, à égalité de points avec Caen et Amiens. Les Isérois recevront Troyes samedi soir (19h) lors de la prochaine journée.

VICTOIIIIIIIRE 💙🤍



Grâce à deux buts somptueux de Mathys Tourraine et Amine Sbaï – qui resteront dans les annales de cette saison – nous remportons ce premier match au SDA 🔥 (2-0) #GF38PFC pic.twitter.com/8rQvcHDpt2 — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) August 12, 2023