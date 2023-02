Ligue 2 : l’accès aux supporters stéphanois limité pour le match face à Nîmes

La préfecture du Gard a pris la décision de limiter le déplacement des supporters de Saint-Étienne à 382 pour le match de ce lundi entre Nîmes et l’ASSE (20h45), comptant pour la 24e journée de Ligue 2 de football. “Un arrêté portant interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique et restriction de la liberté d’aller et venir des supporters de l’Association Sportive de Saint-Étienne.”



Le nombre 382 représente les supporters stéphanois “prémunis de titres d’accès au stade et acheminés sous la responsabilité de l’Association Sportive de Saint-Étienne par bus et minibus exclusivement“. Seuls ces supporters “sont autorisés à circuler ou stationner sur la voie publique pour accéder au stade des Antonins“.