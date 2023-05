Ligue 2 : l’ASSE réalise ses deux meilleures affluences en cette fin de saison

L’AS Saint-Étienne a battu l’En Avant Guingamp (3-2), samedi après-midi, au terme d’un match complètement fou. Un scenario dingue qui a vu les Verts être menés deux fois au score avant d’inverser la tendance en fin de rencontre et de finir par s’imposer face aux Bretons dans un stade Geoffroy-Guichard à l’ambiance électrique.

Il faut dire que les supporters stéphanois étaient nombreux à encourager leur équipe pour ce match de la 34e journée de Ligue 2. Le Chaudron a d’ailleurs réalisé sa deuxième meilleure affluence de la saison, derrière celle du match contre Metz (1-3), lors de la précédente rencontre ayant eu lieu à Geoffroy-Guichard.

25 002 spectateurs ont assisté au succès des Verts contre Guingamp, tandis qu’ils étaient 33 008 face aux Lorrains, a répertorié le site spécialisé En Vert et Contre Tous. De plus en plus de fans stéphanois garnissent les travées du Chaudron en cette fin de saison. Une embellie qui coïncide avec le renouveau de l’équipe fanion.