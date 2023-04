Ligue 2 : l’ASSE renoue avec la victoire contre Niort

L’AS Saint-Etienne a battu la lanterne rouge, Niort (2-0), ce samedi après-midi sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 29e journée de Ligue 2. Les hommes de Laurent Battles renouent avec la victoire, après 3 matchs nuls de suite en championnat. Un succès acquis devant 25 000 spectateurs qui permet de soulager les Stéphanois dans l’optique du maintien. Les Verts ont provisoirement 5 points d’avance sur la zone de relégation.



En première période, les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso se sont souvent montrés dangereux devant le but, mais ont manqué de réalisme dans le dernier geste à l’image du but de Niels Nkounkou refusé pour hors-jeu ou encore du face-à-face manqué par Kader Bamba juste avant la pause (39′). Les Niortais ont également eu quelques opportunités d’ouvrir le score sans y parvenir.



Au retour des vestiaires, c’est le tournant du match. Ibrahima Wadji remplace Kader Bamba. Coaching gagnant pour Laurent Battles avec l’ouverture de score du nouvel entrant à la 51e minute sur un amour de passe en profondeur de Jean-Philippe Krasso. Une minute plus tard, Wadji, encore lui obtient un penalty. Krasso s’élance, mais sa frappe passe au-dessus du cadre. Heureusement pour les Verts, Niort ne change rien ou presque et continue de subir le jeu proposé par les joueurs de Laurent Battles. Sur une nouvelle contre-attaque, les visiteurs finissent par craquer à la 72e minute. Ibrahima Wadji s’offre un doublé et permet à l’ASSE de signer une dixième victoire cette saison en championnat.



Les Verts qui se déplaceront deux fois lors des prochaines journées sur la pelouse du Paris FC le 8 avril prochain et au stade des Alpes de Grenoble pour un derby électrique le 17 avril. ASSE – FC Metz sera le prochain match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Etienne le 22 avril prochain.