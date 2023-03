Ligue 2 : l’ASSE veut poursuivre sa série d’invincibilité face au Havre

L’ASSE (13e) se déplace ce samedi après-midi (15h) sur la pelouse du stade Océane du Havre (1e) dans le cadre de la 28e journée de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batlles voudront poursuivre leur série de six matchs sans défaite face à l’impressionnant leader du championnat.



Mais depuis leur quatre victoires de suite en février, les Stéphanois marquent le pas depuis début mars avec deux matchs nuls face à Bordeaux (1-1) et contre Amiens (1-1). Pour les coéquipiers de Jean-Philippe Krasso, l’occasion est donc belle pour se relancer et se donner de l’air en vue du maintien.



De leur côté, les Havrais sont toujours invaincus à domicile cette saison. La dernière défaite du club en championnat date du 6 août dernier face à Valenciennes. La mission sera donc ardue pour les Verts qui s’étaient inclinés 0-6 au match aller dans une rencontre cauchemardesque.



Une rencontre que vous pourrez suivre sur Tonic Radio Saint-Etienne dès 15h en direct et en intégralité avec Elliot Rogliardo.