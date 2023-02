Ligue 2 : le GF38 concède le match nul à domicile contre Pau

Les joueurs de Vincent Hognon n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) à domicile contre Pau (15e au classement) lors de la 23e journée de Ligue 2. Jessy Benet (74′) est l’unique buteur grenoblois. Un résultat décevant pour les Isérois alors que Sochaux et Le Havre se sont neutralisés (1-1) et que Bordeaux s’est incliné sur la pelouse de Niort (3-1).



Le GF38 (4e, 37 pts) reprend un point sur Bordeaux (3e, 39 pts) et stagne à trois longueurs de Sochaux (2e, 40 points). Le Havre reste largement leader du classement avec 48 points.

C’est terminé !



Émoussés, nos joueurs ont eu les ressources pour égaliser et même enflammer une fin de match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre (1-1). #GF38PAUFC pic.twitter.com/XIyS6EZK35 — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) February 11, 2023