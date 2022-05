Ligue 2 : le GF38 concède le match nul contre Amiens et devra encore attendre pour le maintien

Le GF38 n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) ce samedi soir au stade des Alpes contre Amiens lors de la 36e journée de Ligue 2. Les Isérois avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire d’Achille Anani (39′), mais c’est le Sénégalais Aliou Badji qui a égalisé pour les Picards, peu après l’heure de jeu (66′).



Sauf retournement de situation, les Grenoblois (43 points) devraient toutefois se maintenir. Ils comptent 9 points d’avance sur Rodez (34 points) et Quevilly-Rouen (34 points), respectivement 17e et 18e, mais qui ont un match en moins.



Trois joueurs grenoblois sont sortis sur blessure dans cette rencontre. Le défenseur Bart Straalman a été évacué sur civière, alors que Jordy Gaspar et Jordan Tell ont été remplacés en cours de match.

C’est terminé au SDA sur un score de parité (1-1).

Avec ce point, nos joueurs font un nouveau pas important vers le maintien, qui n’est mathématiquement toujours pas officiel.

Rendez-vous samedi prochain face à @ACAjaccio 👊🏼 pic.twitter.com/C2FbiJUiIT — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) April 30, 2022