Après avoir concédé l’ouverture du score en tout début de match, les Grenoblois ont bien réagi, avant de s’imposer face à Guingamp (2-4) ce vendredi soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, les Isérois reviennent à seulement 3 points de la deuxième place occupée par Bordeaux.



Les buts grenoblois ont été inscrits par Jordan Tell (43′ et 89′), Matthias Phaeton (48′) et Joris Correa (83′).

VICTOIIIIRREEE 🔥



Dans un match fou, nos attaquants, titulaires ou remplaçants, ont été des plus efficaces en marquant quatre fois pour s’imposer à Guingamp !

(2-4) #EAGGF38 pic.twitter.com/6ErhZRAelH — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) January 13, 2023