Ligue 2 : les Verts retrouvent le chemin de la victoire face à Bordeaux

L’AS Saint-Etienne s’est imposée ce samedi après-midi 2-0 à domicile, dans un stade Geoffroy-Guichard pour la dernière fois à huis-clos, face aux Girondins de Bordeaux, leader du championnat avant le début de cette 8e journée. Supérieurs à leurs vis-à-vis durant presque l’entièreté de la partie, les joueurs de Laurent Batlles ont montré un visage séduisant.

Malgré une bonne entame, il aura fallu attendre la 35e minute de jeu pour voir le premier but. Une construction magnifique en une-deux entre Chambost et Monconduit jusqu’à ce que ce dernier ne réalise un contrôle d’exception dans la surface de réparation avant de servir un Wadji seul face au but de l’extérieur du pied. Le Sénégalais ne se trompe pas et propulse alors le ballon au fond des filets pour donner l’avantage aux siens.

Au retour des vestiaires, les Bordelais ont réagi mais sans pour autant trouver la faille, notamment grâce à un Matthieu Dreyer concentré qui a été auteur de plusieurs arrêts dans ce match. Et rapidement ce sont même les Verts qui ont repris le dessus en continuant d’aller attaquer pour faire le break. Un second but qui a fini d’ailleurs par arriver à la 66e minute de jeu et quel but. Sur un second ballon aérien, dégagé par Barbet, Yvann Maçon ne s’est posé aucune question pour conclure de la plus belle des manières d’une somptueuse reprise de volée qui venait se loger dans le petit filet gauche du but bordelais.

À partir de là, les Bordelais ont petit à petit baissé les armes et accepter leur défaite. Désormais, l’ASSE compte en tout cas 7 points à son compteur après 8 journées et se retrouve provisoirement 12e en attendant les 9 autres matches de cette 8e journée de Ligue 2. Prochain rendez-vous samedi prochain à 15h également pour un déplacement du côté de Guingamp.