Ligue 2 : nouvelle défaite pour l’ASSE sur la pelouse de Metz

L’AS Saint-Etienne a de nouveau chuté ce lundi soir sur la pelouse du FC Metz (3-2), à l’occasion de l’ultime rencontre de la 14e journée de Ligue 2. Les Verts sont 19es du classement à égalité de point avec Niort (11 points), lanterne rouge du championnat.



Le FC Metz avait logiquement ouvert le score à la 18e minute sur un corner frappé par Fali Cande, dévié dans son propre but par Jean-Philippe Krasso. Mais six minutes plus tard, les Verts réagissent. Krasso lance Ibrahima Wadji qui trompe Alexandre Oukidja (24′). Juste avant la mi-temps, Kevin N’doram double la mise pour les Messins après un beau mouvement collectif (39′). Un score de 2-1 assez logique au vu de la première période.



Au retour des vestiaires, les Verts sont métamorphosés et se créent plusieurs opportunités sans pour autant trouver la faille. À l’heure de jeu, les joueurs de Laurent Battles sont punis grâce à un missile du droit de Matthieu Udol, qui vient se loger dans le petit filet de Matthieu Dreyer (60′). Le break est fait. Les Stéphanois réduiront le score à la 94e minute grâce à Mickael Nade. Bien trop tard pour esperer au moins accrocher un point dans cette fin de rencontre.



L’ASSE s’incline alors que les trois points étaient obligatoires. La suite de la saison s’annonce très longue pour le club du Forez.