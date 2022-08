Ligue 2 : pas de vainqueur dans le derby alpin entre Annecy et Grenoble

Annecy et Grenoble se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) ce samedi soir au Parc des sports d’Annecy lors de la 5e journée de Ligue 2. Un résultat qui n’arrange aucune des deux équipes qui stagnent en deuxième partie de classement.



Les Haut-Savoyards n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison. Ils devront aller chercher des points sur la pelouse de Dijon ce mardi soir (20h45). De son côté, le GF38 recevra Nîmes également mardi soir (20h45) au stade des Alpes, avec comme objectif de basculer dans la première partie de tableau.



À noter qu’Annecy et Grenoble ne s’étaient plus affrontés depuis novembre 2017, lors du 7e tour de Coupe de France remporté par les Grenoblois (3-1).