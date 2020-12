Ligue des champions (F) : l’OL s’impose de justesse face à la Juventus

Les joueuses de l’OL féminin se sont imposées (2-3) ce mercredi soir face à la Juventus Turin en 16e de finale aller de la Ligue des champions.



Pourtant, le match n’avait pas bien débuté pour les Lyonnaises. Dès la 16e minute, les Italiennes ouvrent le score par l’intermédiaire de la Suédoise Lina Hurtig. C’était la première fois en 10 ans que l’OL encaissait un but à une étape aussi précoce de la compétition. Après l’égalisation de Wendie Renard (30′ sur penalty), la Canadienne Kadeisha Buchanan inscrit un but contre son camp (38′). À la mi-temps, les Italiennes virent en tête (2-1).



Parvenant à égaliser à 2-2 grâce à un but de Melvine Malard (68′), l’OL s’est réveillé et a fini par s’imposer en toute fin de match à la 87e minute grâce à un but de Saki Kumagai.



Le match retour se jouera à domicile mardi prochain (19h) au Groupama Stadium.