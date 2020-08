Ligue des champions féminine : l’OL vise un cinquième titre consécutif !

La finale de la Women’s Champions League opposera ce dimanche soir L’Olympique Lyonnais à Wolfsburg (20h) au Reale Seguros Stadium de San Sebastian en Espagne. Les Fenottes ont l’occasion d’égaler le record du Real Madrid de Di Stefano en remportant un cinquième titre européen consécutif.



C’est le grand soir ! L’OL féminin a la possibilité d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la Ligue des champions toutes catégories confondues. Mais la tâche sera difficile face aux Allemandes de Wolfsburg. Les partenaires de l’ex-lyonnaise, Lara Dickenmann ont respectivement écarté Glasgow City (9-1) en quart de finale et surtout le FC Barcelone (1-0) au tour précédent. C’est donc une équipe redoutable et capable de faire la différence à tout moment qui se dresse face à l’OL. Ce dimanche soir, ce sera la quatrième confrontation entre les deux clubs en finale de la compétition (une défaite et deux victoires pour les Lyonnaises).



Expulsée lors de la demi-finale face au PSG, Jean-Luc Vasseur sera privé de Nikita Parris. Toujours gênée par une blessure à un mollet, Amandine Henry est très incertaine. Le coach de l’OL espère toutefois encore récupérer sa joueuse avant une finale qui pourrait être historique. Les partenaires de Wendie Renard ont la possibilité de ramener une septième Ligue des champions à Lyon !