Ligue des champions : le PSG reste miraculeusement en vie après un nul face à Newcastle

Le Paris Saint-Germain a fait match nul 1-1 ce mardi soir face à Newcastle lors de la 5e journée de Ligue des champions. Un point miraculeux pour les Parisiens qui ont été menés durant une grande partie du match avant d’égaliser dans le temps additionnel sur un penalty plus que litigieux, transformé par Kylian Mbappé. Le club de la capitale est désormais 2e du classement dans son groupe et est maître de son destin concernant la qualification en phase finale. Les Franciliens iront à Dortmund pour la dernière journée en ayant trois points de retard sur le club allemand, et avec deux points d’avance sur Newcastle et le Milan AC qui s’affronteront dans le même temps en Angleterre.