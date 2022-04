Ligue des Champions : le Real Madrid écrase Chelsea grâce à un grand Benzema, Villarreal surprend le Bayern

Après les victoires de Manchester City contre l’Atlético de Madrid (1-0) et de Liverpool sur le Benfica (1-3) mardi soir, les deux dernières affiches des quarts de finale allers de la Ligue des Champions avaient lieu mercredi.

Et le programme n’a pas déçu, avec un choc digne des plus grandes soirées européennes entre les Anglais de Chelsea, champions d’Europe en titre, et les Espagnols du Real Madrid, club le plus titré de la compétition, qui a tourné à l’avantage des Madrilènes grâce à un immense Karim Benzema, auteur d’un triplé (1-3). Un succès qui offre une belle avance aux Merengues en vue de la manche retour.

L’autre rencontre du soir opposait Villarreal au Bayern Munich. Un duel qui avait lieu en Espagne, à l’Estadio de la Carámica, et qui a tourné à l’avantage des locaux, qui ont surpris les Allemands, vainqueurs de l’épreuve en 2020 et pourtant favoris du tournoi. Les Espagnols se sont imposés 1-0, grâce à un but du Néerlandais Arnaut Danjuma en début de match.