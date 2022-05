Ligue des champions : le Real Madrid et Liverpool s’affrontent pour la 3e fois en finale de la compétition

Liverpool et le Real Madrid vont s’affronter ce samedi soir (21h, au stade de France) pour la troisième fois de leur histoire en finale de la Ligue des champions. Les Reds s’étaient imposés en 1981 (1-0), alors que les Merengue avaient pris leur revanche (3-1) en 2018, à Kiev.



Qui succédera aux Blues de Chelsea ? Sur la toute nouvelle pelouse du stade de France installée cette semaine, difficile de dégager un favori entre deux formations en grande forme cette saison. Liverpool est la meilleure équipe d’Europe en 2022. Le club anglais détient le plus grand nombre de victoires (26) et le plus faible total de défaites (1) depuis le début de l’année civile. De leur côté, les Madrilènes ont réalisé un parcours exceptionnel en C1, en éliminant le PSG, Chelsea et Manchester City. Ils ont également remporté le titre de champion d’Espagne.



Trois joueurs présents ce samedi soir sont également en course pour remporter le prochain Ballon d’or. Il s’agit de Karim Benzema, de Mohamed Salah et de Sadio Mané. Cette finale s’annonce donc très ouverte et spectaculaire.