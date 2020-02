Ligue des champions : l’OL réalise l’exploit contre la Juve !

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (1-0) face à la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Lyonnais ont fait la moitié du chemin vers la qualification avant le match retour prévu le 17 mars prochain.



Dans un Groupama Stadium plein à craquer (57 000 spectateurs), ce sont les Turinois qui démarrent le mieux cette rencontre avec notamment une première frayeur sur le but lyonnais suite à une accélération de Cristiano Ronaldo. Les Gones vont ensuite vite prendre la mesure de leur adversaire et se montrent alors dangereux sur leur premier corner mais la tête de Karl Toko-Ekambi est renvoyée par la barre transversale de Wojciech Szczesny.



Cristiano Ronaldo est quant à lui dangereux sur quelques rares situations (24e, 34e) mais ce sont finalement les hommes de Rudi Garcia qui ouvrent le score à la suite d’un magnifique travail sur le côté gauche d’Houssem Aouar. Le milieu sert en retrait Lucas Tousart qui marque d’un beau tir du gauche en lucarne. Menant au score et décomplexés, les Gones se projettent alors vite vers l’avant et tentent de tromper la vigilance du gardien turinois par l’intermédiaire de Karl Toko-Ekambi par deux fois (40e, 43e) et Bruno Guimaraes (46e). Les Lyonnais mènent à la pause 1-0 face à une Juve bien loin de son meilleur niveau.



Dès le retour des vestiaires, les Turinois reprennent le jeu à leur compte et tentent de gêner la défense lyonnaise. Miralem Pjanic tire un coup franc dans le mur avant que les Italiens continuent de mettre une pression énorme sur les buts gardés par Anthony Lopes. La reprise de Paulo Dybala à la 69e minute de jeu passe juste à côté de la cage du portier portugais. Les Gones, complètement acculés par le champion d’Italie en seconde période, peinent à se montrer dangereux en contre. Un énorme frisson parcourt les supporters du Groupama Stadium lorsque Paulo Dybala marque. Un but finalement refusé pour une position de hors-jeu. Deux occasions en fin de rencontre de Gonzalo Higuain et de Cristiano Ronaldo font encore une fois trembler les Gones. Mais ces derniers gardent le score et s’imposent sur la plus petit des marges (1-0).



Héroïques pendant 95 minutes, les Lyonnais ont rendez-vous à Turin le 17 mars prochain pour tenter de se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions. Dix ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition (victoire face à Bordeaux).