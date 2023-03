Ligue des Champions : l’OL(F) affronte Chelsea pour les quarts de finale

Place aux quarts de finale aller de la ligue des champions féminine. Les Lyonnaises affrontent Chelsea ce mercredi soir au groupama Stadium. Les Fenottes tenantes du titre vont tenter de soulever le trophée pour la 7e fois en 8 saisons, et pour la 9e fois au total, mais Chelsea, finaliste en 2021, est un adversaire coriace.



En effet, le football féminin dans les clubs anglais a considérablement progressé ses dernières années, et cela, la coach de l’OL, Sonia Bompastor, le sait bien. « Effectivement, les équipes anglaises performent. c’est un pays qui en termes de foot féminin est sur une bonne ascension. Maintenant, on aura beaucoup de respect parce que c’est certainement l’une des équipes favorites de cette compétition, mais on a aussi de notre côté beaucoup d’expérience. Donc ce sera une belle affiche. »

Chelsea n’a perdu que deux de ses huit matchs européens contre les clubs français. L’OL devra prendre l’ascendant contre une équipe de Chelsea qui a remporté ses 3 quarts de finale de la Ligue des champions féminine.

Coup d’envoi 18h45