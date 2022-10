Ligue des champions : l’Olympique de Marseille enchaîne une deuxième victoire consécutive face au Sporting

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce mercredi soir face au Sporting sur le score de 0-2 du côté de l’Estadio Jose Alvalade au Portugal lors de la 4e journée de phase de poules de Ligue des champions. Il s’agit de la deuxième victoire face au même adversaire après celle remportée à domicile mardi dernier (4-1). Malgré la victoire, notons tout de même une nouvelle fois que les évènements ont bien aidé les joueurs d’Igor Tudor (comme à l’aller d’ailleurs). Esgaio se faisant exclure à la 19e minute de jeu et laissant ses partenaires à 10 contre 11 pour le restant du match. Il s’agissait là d’ailleurs d’une faute offrant un penalty à l’OM, que transformait parfaitement Guendouzi grâce à un poteau rentrant (0-1, 20′). Après ça, les Marseillais ont continué de pousser pour inscrire un second but par l’intermédiaire d’Alexis Sanchez, parfaitement servi par Amine Harit face au but vide sur un centre bien senti (0-2).

Au retour des vestiaires, il ne s’est pas passé grand chose durant 45 minutes. Et c’est peut-être regrettable puisque les Portugais étaient même réduits à 9 à la 61e minute de jeu suite à l’exclusion de Pedro Gonçalves. Pendant une demi-heure, à deux joueurs de plus, l’OM n’a presque rien proposé et aurait pu améliorer sa différence de but mais en vain.

Avec ce résultat l’OM enchaîne et prépare le Clasico de dimanche face au PSG de la meilleure des manières. Les Phocéens pointent désormais à la 2e place de leur groupe et se mettent dans de bonnes conditions avant de se rendre à Francfort pour la 5e journée de la phase de poules de C1 le 26 octobre prochain.