Ligue des Champions – OM : Pablo Longoria évoque les conséquences de l’élimination

Présent en zone mixte devant les médias à l’issue de l’élimination de l’Olympique de Marseille de la course à la Ligue des Champions, mardi soir, au terme de la séance des tirs-au-but face au Panathinaïkos (2-1, 3-5 tab), Pablo Longoria, le président de l’OM, est revenu sur les éventuelles conséquences, notamment financières, que cette élimination pourrait engendrer sur la suite de la saison des Olympiens.

« C’est une déception, on la partage avec nos supporters. C’était le premier objectif de la saison, mais sur le match de ce soir, il n’y a rien à reprocher à l’équipe, ni dans l’attitude et le comportement des joueurs », a confié le dirigeant espagnol, dans des propos rapportés par plusieurs médias dont La Provence. « On est toujours ancré sur un projet, cela ne change rien à ce projet […] » a ajouté Longoria, qui s’est montré rassurant concernant la santé des finances marseillaises malgré un manque à gagner pouvant atteindre 16 millions d’euros avec le reversement du club en Ligue Europa (C3) après cet échec pour disputer la Ligue des Champions (C1).

« La différence (d’argent obtenu pour disputer la C3 par rapport à la C1) n’est pas aussi grande, on avait projeté la saison sur différents scénarios mais il y a une différence économique et de prestige. Pour les joueurs, pour les sponsors, ça change un peu mais le projet reste le même […] Ça ne change pas beaucoup sur ce qu’on voulait faire d’ici à la fin du mercato. Ça change un peu sur l’attrait de la Ligue des champions que l’on a plus. On n’a pas de besoin financier de vendre des joueurs », a-t-il assuré.

Une sortie qui devrait quelque peu rassurer les supporters phocéens mais qui ne devrait pas atténuer leur déception après ce match au scénario cruel, que Marseille maîtrisait pourtant bien.