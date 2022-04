Ligue des Champions : suite et fin des quarts de finale allers ce mercredi

Après les victoires de Manchester City et Liverpool sur l’Atlético de Madrid et le Benfica, les deux dernières affiches des quarts de finale allers de la Ligue des Champions vont avoir lieu ce mercredi soir (21h).

Au programme, un duel à l’Estadio de la Carámica entre les Espagnols de Villarreal et les Allemands du Bayern Munich, qui font partie des grands favoris du tournoi.

Et un dernier choc entre les Anglais de Chelsea, champions d’Europe en titre, et les joueurs du Real Madrid, club le plus titré de la compétition, qui se tiendra à Londres, à Stamford Bridge.