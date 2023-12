Ligue des nations : l’équipe de France féminine de football l’emporte au bout du suspens face au Portugal

L’équipe de France de football féminine de football s’est imposée 1-0 face au Portugal lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de Ligue des nations grâce à un but de Grace Geyoro au bout du temps additionnel (90+3′). Les joueuses d’Hervé Renard terminent leur campagne avec 16 points à leur compteur avec cinq victoires et un match nul. Déjà qualifiées pour la final four, les Bleues finissent malgré tout l’année de la meilleure des manières avec ce succès. Elles joueront le final four l’an prochain avec l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre ou les Pays-Bas.