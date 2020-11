Ligue des Nations : les Bleus qualifiés pour les demi-finales !

Auteurs d’une prestation sérieuse et appliquée face au Portugal (0-1), les joueurs de l’équipe de France se sont qualifiés ce samedi soir pour les demi-finales de la Ligue des Nations.



Solides défensivement, les Bleus ont multiplié les attaques en première mi-temps. A la conclusion de nombreux mouvements, Anthony Martial aurait pu ouvrir le score durant les 45 premières minutes. Mais l’ancien Lyonnais a buté par deux fois sur le gardien portugais Rui Patricio (12′ et 41′) et sur la transversale (30′). 0-0 à la mi-temps.



Au retour des vestiaires, les Bleus impressionnent. À la 53e minute, Adrien Rabiot, excentré sur le côté gauche, réussi à se mettre en position de tir. Sa frappe est repoussée par Rui Patricio dans les pieds de N’golo Kanté. Le milieu de terrain de Chelsea n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Les Bleus virent en tête, 0-1. Et malgré quelques frayeurs en fin de rencontre, les coéquipiers de Corentin Tolisso s’imposent et rejoignent les demi-finales de la compétition.



Prochaine rencontre ce mardi soir pour les joueurs de Didier Deschamps qui recevront la Suède au Stade de France (20h45), pour l’ultime journée de la Ligue des Nations.