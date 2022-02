Ligue Europa Conférence : l’OM valide son ticket pour les 8es de finale en écrasant Qarabag (0-3)

L’Olympique de Marseille se déplaçait à Bakou, en Azerbaïdjan, pour y affronter le Qarabag FK, ce jeudi, à l’occasion des barrages retour de la Ligue Europa Conférence.

Vainqueurs de la manche aller sur le score de 3 buts à 1, les hommes de Jorge Sampaoli avaient un peu de marge au moment d’effectuer les 3 700 km reliant Marseille à Bakou pour disputer le match retour des barrages de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag.

Mais malgré le bel avantage acquis lors de leur première confrontation face à l’équipe azerbaïdjanaise, les Phocéens sont restés sérieux et appliqués pour assurer leur place en 8e de finale de cette nouvelle compétition européenne.

L’OM décisif en contre-attaque

L’OM, qui a volontairement laissé la possession du ballon à son adversaire, s’est imposé sur un score large, 3 buts à 0, en procédant essentiellement en contre-attaques.

C’est en première période que les Olympiens ont ouvert le score grâce au premier but inscrit cette saison par Pape Gueye (13′, 0-1), bien servi par Dimitri Payet et auteur d’un bel enchaînement contrôle pied droit, frappe du gauche, pour marquer avec l’aide du poteau.

De La Fuente ouvre (enfin) son compteur but

En seconde période, l’OM pliait face aux offensives adverses mais sans rompre, notamment grâce à un bon Steve Mandanda (70′ et 77′) et à un tacle salvateur de Duje Ćaleta-Car (49′). Et en contre, l’OM achevait son adversaire…

Sur une nouvelle passe de Payet, Matteo Guendouzi se présentait à l’entrée de la surface de réparation et sa frappe flottante trompait Gugeshashvili (78′, 0-2), puis Cengiz Ünder offrait à Konrad De La Fuente son tout premier but sous les couleurs marseillaises dans le temps additionnel (90+3′, 0-3).

L’OM est donc qualifié pour les 8es de finale, où l’équipe pourra affronter un adversaire parmi les suivants : l’AS Roma (Italie), l’AZ Alkmaar, le Feyenoord (Pays-Bas), La Gantoise (Belgique), Copenhague (Danemark), le FC Bâle (Suisse) et Linz (Autriche).

Yvon Marcellin

FEUILLE DE MATCH

Au stade Tofis-Behramov, à Bakou (AZE).

Ligue Europa Conférence – Barrages retour : Qarabag FK 0–3 Olympique de Marseille (0-1).

Arbitre : Bartosz Frankowski (POL).

Arbitres assistants : Marcin Boniek (POL) et Jakub Winkler (POL).

Quatrième arbitre : Krzysztof Jakubik (POL).

Buts : P. Gueye (13′), Guendouzi (78′) et De La Fuente (90+3′) pour l’OM.

Passes décisives : Payet (13′ et 78′) et Ünder (90+3′) pour l’OM.

Avertissements : Ozobic (36′), Kady (57′) à Qarabag. P. Gueye (36′), Á. González (36′), Ćaleta-Car (43′), Bakambu (53′) et Payet (73′) à l’OM.

Compo Qarabag FK (4-2-3-1) : L. Gugeshashvili – M. Vesovic, M. Medvedev ©, K. Medina, T. Bayramov – P. Andrade, G. Garayev (Ibrahimli, 81′) – Kady, F. Ozobic (Cheidaïev, 54′), A. Zoubir (Gurbanli, 81′) – I. Wadji (Akhmedzade, 69′).

Entraîneur : Gourban Gourbanov.

Compo OM (3-4-1-2) : S. Mandanda © – Saliba, Ćaleta-Car, L. Peres – Rongier, Guendouzi, B. Kamara, P. Gueye (Lirola, 83′) – Payet (Harit, 83′) – Dieng (De La Fuente, 83′), Bakambu (Ünder, 59′).

Entraîneur : Jorge Sampaoli.