Marseille s’est relancé lors de la 3e journée de la Ligue Europa. Les Marseillais se sont imposés 3-1 face à l’AEK Athènes, et signent une première victoire dans la compétition.



Les Marseillais ont dominé les débats et se replacent dans la course à la qualification pour la suite.



En effet, avec ce succès, les Marseillais sont provisoirement leaders de leur groupe.