Ligue Féminine : l’ASVEL affronte Roche Vendée ce mardi

Dernière sortie de la saison régulière pour l’ASVEL Féminin. Les Lionnes affrontent Roche Vendée ce mardi soir pour le compte de la 22e journée de championnat.



Après une passe compliquée début mars, les Lyonnaises ont retrouvé une belle dynamique depuis quelques semaines. Les joueuses de Valéry Demory restent sur 5 victoires dont 4 en Ligue Féminine.



La dernière en date, il y a 3 jours face à Landerneau Bretagne. Score final 83-72. Les Lyonnaises sont actuellement 3e, et sont toujours en course pour terminer à la 2e place de la saison régulière.



Coup d’envoi de la rencontre entre Roche Vendée et l’ASVEL à 20h.