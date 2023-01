Ligue féminine : l’ASVEL féminin s’incline dans le choc face à Lattes-Montpellier

L’ASVEL féminin s’est inclinée à Mado Bonnet dans le choc de la 9e journée de Ligue féminine qui l’opposait à Lattes-Montpellier (78-85). Désormais, les Lionnes sont à égalité au classement avec Bourges et Lattes-Montpellier avec 7 victoires et 2 défaites.



Les joueuses de David Gautier affronteront Basket-Landes dimanche prochain (15h15), avant de retrouver l’EuroCup et la réception de Sepsi en huitième de finale.

🗓 A l'occasion de la 9ème journée de championnat, Lattes-Montpellier remporte à Mado Bonnet ce choc du haut de tableau.



