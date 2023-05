Ligue Féminine : l’ASVEL(F) perd la première manche de la finale

L’ASVEL Féminin va devoir réaliser un sans faute. Les Lyonnaises se sont inclinées ce mercredi soir face à Villeneuve d’Ascq 67-59 pour la finale aller des play-offs.

Après avoir dominé en première mi-temps, l’ASVEL féminin s’est relâchée et a déjoué en seconde période.



Les joueuses de David Gautier ont grillé leur joker et devront absolument l’emporter samedi à l’Astroballe pour espérer revenir au score et pourquoi pas s’offrir une belle, lundi, toujours à l’Astroballe.