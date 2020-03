Lille – OL ( 1-0 ) : les flops et tops

L’Olympique Lyonnais s’est incliné à Lille (1-0) ce dimanche à l’occasion de la 28ème journée de Ligue 1. Mes flops et tops :

Les flops :

-La deuxième place s’était déjà envolée. C’est la troisième qui s’est maintenant éloignée quasi-irrémédiablement. Après cette dixième défaite de la saison en championnat (!), l’OL est septième, dix points derrière Rennes (3e) et neuf longueurs derrière Lille (4e).

-Moussa Dembélé. Un match très difficile, sans doute un des plus mauvais de la saison. Il n’est pas arrivé à garder des ballons qui auraient permis à son équipe de jouer plus haut. Plusieurs mauvais choix également.

-Rudi Garcia. Comme tous les observateurs, Christophe Galtier avait vu que Bruno Guimaraes avait changé le jeu des Gones. L’entraîneur lillois est arrivé à le neutraliser en coupant la relation entre le Brésilien et ses partenaires. En deuxième période, le coaching de Garcia n’a eu aucune influence. Les entrées de Terrier et Traoré n’ont rien apporté et la sortie rapide d’Aouar semble inexplicable (62e)

Les tops :

-Houssem Aouar. Individuellement, il a longtemps été le seul lyonnais à faire des différences. Il a pourtant été le premier à sortir.

-Marcelo a été le défenseur lyonnais le plus solide. Plusieurs belles interventions.

–Bruno Guimaraes a encore montré son caractère. Même pris dans la tenaille, il a plusieurs fois réussi à orienter le jeu lyonnais avec classe. Toutefois nettement moins en vue que lors de ses matchs précédents.