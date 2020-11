Limas : le feu serait parti d’un chauffage d’appoint

On en sait un peu plus sur l’origine de l’incendie qui a coûté la vie à deux fillettes de 6 et 8 ans ce jeudi matin à Limas.



Selon les premiers éléments de l’enquête révélés par Le Progrès, il semblerait qu’un chauffage d’appoint soit à l’origine du drame. Le chauffage défectueux était installé dans le sous-sol aménagé de la maison, où les deux sœurs avaient leur chambre.



A noter que cellule d’aide psychologique a été ouverte au sein du groupe scolaire Fernand-Gayot, où les fillettes étaient scolarisées en CP et en CE2. une cagnotte Leetchi a également été lancée pour soutenir la famille.

Plus de 20 000 euros ont déjà été récoltés ce vendredi matin.