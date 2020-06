Lime lance deux nouveaux forfaits

Lime annonce le renforcement de son Lime Pass et propose ainsi deux nouveaux forfaits. Les touristes et les utilisateurs réguliers sont les principaux concernés.

Dès ce lundi, les Lyonnais ont eu accès à des nouvelles offres pour emprunter une trottinette de la société Lime. L’entreprise affirme que ces forfaits “ont été développés sur la base des demandes et des retours des utilisateurs.”

Pass journalier et Pass mensuel

Le Pass journalier devrait davantage concerner les touristes. L’offre permet une utilisation illimitée de trajets de 30min en trottinette Lime en 24 heures. Le tarif est fixé à 9,99€.

Le Pass mensuel devrait plutôt réjouir les utilisateurs réguliers. Ce forfait contient “8, 25 ou 50 trajets de 30 minutes en trottinette par mois selon le nombre de trajets désirés.” Côté financier, le tarif est de 19,99€ par mois.

Hausse de 40% d’utilisation

Pour Vincent Frey, responsable des opérations à Lyon, il est nécessaire de développer le réseau Lime dans la cité lyonnaise. “Depuis la sortie de la crise, nous constatons un réel engouement pour les mobilités douces à Lyon avec une hausse de 40 % d’utilisation des trottinettes Lime, et des trajets 40 % plus longs. En tant que premier fournisseur mondial de micromobilité, nous souhaitons offrir à nos usagers réguliers des forfaits plus accessibles”

Les nouvelles offres sont disponibles sur l’application mobile Lime.