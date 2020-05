L’impact du déconfinement sur les réseaux TCL

Le Sytral a précisé les mesures de sécurité qui vont être mises en place pour le 11 mai.

L’offre de transport sera effective à 85 % sur les réseaux TCL, or le respect des règles sanitaires dans les transport en commun sont parfois difficiles à respecter.

Distance sociale

Des nudges (signalétiques au sol) seront là pour aider les voyageurs à respecter les distances sociales, de plus une campagne d’affichage a été mise en place pour rappeler les consignes sanitaires. Les flux seront gérés pour les entrées et sorties de rames. Une mobilisation de 200 agents sera effective pour faire respecter le port du masque.

La protection des personnes du réseau est également une priorité, ils seront tous équipés de masques, la vente de billet ne se fera plus à bord des bus. La montée s’effectuera à l’arrière du bus, de plus des vitres en plexiglas vont être installées dans tous les bus pour la protection du conducteur.

Le port du masque obligatoire

Le port du masque étant rendu obligatoire par l’Etat dans les transports en commun, 100 000 masques seront distribués sur l’ensemble du réseau TCL aux usagers qui n’en disposent pas. En outre, 10 000 kits comprenant 2 masques et du gel hydroalcoolique seront proposés dans les 70 distributeurs automatiques des stations de métro. D’ici la fin du mois de mai du gel hydroalcoolique devrait être en libre service dans les tramways. Des borne désinfectantes sans contact seront également installées dans des stations comme la gare Part-Dieu.

Nettoyage renforcé sur le réseau

Un renfort du nettoyage dans les stations va être mis en place. Les véhicules vont continués d’être désinfectés au dépôt par virucide et bactéricide. A partir du 11 mai des équipes de nettoyage vont être dispersées sur les lignes afin d’effectuer un nettoyage complet deux fois par jour dans les métro, bus et tramway. Des techniques de désinfection plus rapides et efficaces sont en test comme la désinfection grâce à un nettoyage par vapeur sèche ou encore une désinfection par rayonnement ultra-violet grâce à un robot.

Pour rappel, la Métropole de Lyon a mis en place de nouvelles pistes cyclables afin de réduire la circulation en transports en commun, projet soutenu par le Sytral.