L’inflation repasse sous la barre des 5%

L’inflation est repassée sous la barre des 5 % en France pour la première fois depuis plus d’un an et s’élève à 4,5 % sur un an en juin désormais selon l’Insee. Cette baisse s’explique notamment par un ralentissement de la hausse des prix de l’alimentation ainsi que grâce au recul des prix de l’énergie. Le prix des produits manufacturés a lui légèrement augmenté de manière globale. C’est en tout cas le deuxième mois consécutif que la hausse des prix a ralenti en France.