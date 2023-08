L’inflation toujours d’actualité

Après les 4,3% d’inflation en juillet sur un an en France, ce mois d’août n’a pas connu de baisse. En effet, selon les résultats provisoires de l’INSEE, l’inflation est passée à 4,8% sur un an. Cette nouvelle hausse serait due à une augmentation du coup de l’énergie. Ce mois d’août connaît la première hausse depuis le mois d’avril.

Heureusement, les prix de l’alimentation continuent de ralentir avec un cinquième mois consécutif de baisse à 11,1% de baisse sur un an, contre 12,7% en juillet.